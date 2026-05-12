4 انتصارات في مستهل دوري المحترفين لكرة السلة

شفق نيوز- بغداد

انطلقت، اليوم الثلاثاء، منافسات دوري المحترفين لكرة السلة بموسمه الجديد، حيث أُقيمت المباريات بنظام المجموعتين بمشاركة 12 فريقاً، موزعة على مجموعتين، إذ تُقام منافسات المجموعة الأولى في كركوك، فيما تُجرى مباريات المجموعة الثانية في بغداد.

وفي مباريات المجموعة الأولى، التي احتضنتها قاعة كركوك بمحافظة كركوك، افتتح فريق زاخو مشواره بتحقيق انتصار على سابيس بنتيجة 66-53 نقطة.

وفرض زاخو أفضليته خلال النصف الأول من المباراة، متقدماً بنتيجة 34-29 نقطة.

وفي مواجهة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، حسم فريق عمال نينوى مواجهته أمام نفط الشمال بنتيجة 59-55 نقطة.

وأنهى عمال نينوى النصف الأول متقدماً على نفط الشمال بنتيجة 22-20 نقطة.

وفي مباريات المجموعة الثانية، التي أُقيمت في قاعة النادي الأرمني ببغداد، خطف فريق الحشد الشعبي فوزاً مثيراً على دجلة الجامعة بنتيجة 61-58 نقطة.

وشهد النصف الأول من اللقاء تكافؤاً وإثارة بين الفريقين، لينتهي بالتعادل بنتيجة 30-30 نقطة.

وفي لقاء آخر، فرض نفط ميسان هيمنته بشكل واضح بعد تفوقه على فريق اليقظة بفارق كبير بلغ 59-26 نقطة، حيث شهد النصف الأول سيطرة ميسانية واضحة، بعدما انتهى بتقدم نفط ميسان بنتيجة 28-13 نقطة.