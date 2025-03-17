4 انتصارات في دوري النخبة العراقي لكرة الصالات

شفق نيوز/ حققت أربعة فرق الفوز على منافسيها، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة 28 لدوري المحترفين لكرة الصالات، فيما باشر المنتخب العراقي للكرةِ الشاطئية تدريباته في تايلند استعداداً لملاقاة نظيره الياباني في افتتاح بطولة كأس آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وفي دوري النخبة لكرة الصالات، فاز فريق نفط البصرة على الشباب البصري بنتيجة 11-2، كما تغلب الدفاع الجوي على غاز الجنوب بنتيجة 7-3، كذلك تخطى فريق الشرطة فريق آليات الشرطة بنتيجة 5-3، وفاز المصافي على الموارد المائية بنتيجة 1-0.

من جانب آخر، أجرى المنتخب العراقي للكرةِ الشاطئية مرانه الأول في مدينة بتايا التايلندية، التي وصلها فجر اليوم الاثنين بتوقيت بغداد، استعداداً لملاقاة نظيره الياباني يوم الخميس المقبل في افتتاح بطولة كأس آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم.