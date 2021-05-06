4 انتصارات في دوري الناشئين لكرة القدم

شفق نيوز/ فاز فريق نادي القوة الجوية للناشئين، يوم الخميس، بثلاثية نظيفة على فريق نادي الجنسية، ضمن منافسات الجولة الرابعة في دوري الناشئين لكرة القدم.

وهيمن فريق القوة الجوية في الشوط الاول على مجريات المباراة، التي أقيمت على ملعب نادي القوة الجوية الثاني، وتمكن من تسجيل هدفين عن طريق اللاعبين حسين محمد خلف، ومقتدى عبد الستار.

وفي الشوط الثاني لم يتغير الحال واستمر الفريق الجوي بالسيطرة والحيازة على الكرة ليتمكن اللاعب مقتدى واثق من تسجيل الهدف الثالث ليصل فريق القوة الجوية الى النقطة السابعة من فوزين وتعادل واحد.

وضمن مباريات الجولة الخامسة لدوري الناشئين وفي المجموعة الثانية، حقق فريق الطلبة فوزاً على فريق الفتح بستة أهداف مقابل هدف.

وفاز فريق الشرطة على فريق الأثير بسبعة أهداف نظيفة، كما حقق فريق امانة بغداد الفوز على فريق شباب العدل بخمسة أهداف مقابل هدف.