4 انتصارات في بطولة كأس العراق لكرة الصالات

شفق نيوز/ حققت أربعة فرق كروية الفوز على منافسيها، يوم الأربعاء، في منافسات الدور الثاني لبطولة كأس العراق لكرة الصالات، فيما ستنطلق مطلع الأسبوع المقبل مباريات الجولة 20 من دوري المحترفين للعبة.

واكتسح فريق الحشد الشعبي ضيفه فريق المعلمين بتسعة أهداف مقابل هدف واحد، فيما فاز فريق المصافي على مضيفه أمانة بغداد بنتيجة 4-2.

وحقق فريق الدفاع الجوي فوزاً عريضاً على مضيفه بلدية البصرة بنتيجة 4-0، وأخيراً فاز فريق غاز الجنوب على ضيفه آليات الشرطة برباعية نظيفة أيضاً.

إلى ذلك، تنطلق يوم السبت المقبل مباريات الجولة 20 من دوري المحترفين لكرة الصالات بإقامة 8 مباريات.

ويلاقي فريق الشرقية فريق أوروك، بينما يواجه نفط الوسط فريق دجلة الجامعة، وفريق بلدية البصرة يلاقي الشرطة، وآليات الشرطة يواجه أمانة بغداد، وفريق الحشد الشعبي مع الشباب البصري.

بينما يلتقي فريق نفط البصرة مع الموارد المائية، والمصافي يلاقي الدفاع الجوي، وأخيراً فريق غاز الجنوب يواجه فريق الجيش.