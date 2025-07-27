4 انتصارات في انطلاق بطولة أندية العراق للشابات للكرة الطائرة

شفق نيوز- كركوك

حققت أربعة فرق للكرة الطائرة للشابات، مساء اليوم الأحد، الفوز على المنافسين في اليوم الأول من البطولة الجارية أحداثتها في محافظة كركوك.

وتمكن فريق شابات دربنديخان من الفوز على فريق أكاد عنكاوا بثلاثة أشواط لاثنين، وحقق فريق سولاف فوزاً ثميناً على منافسه فتاة أربيل بثلاثة أشواط دون مقابل، كما تغلب فريق نفط الشمال بفوز مستحق على فريق شباب المستقبل بثلاثة أشواط دون رد، وفاز إفروديت على الزعفرانية بثلاثة أشواط دون رد.

وتستكمل يوم غدٍ الاثنين، منافسات بطولة الشابات بإقامة أربع مباريات مهمة والتي تحتضنها قاعة سولاف بمحافظة كركوك.

إذ يحلّ فريق قره قوش ضيفاً على سولاف في تمام العاشرة صباحاً، ويواجه الفريق الأرمني منافسه الزعفرانية في مباراة بغدادية خالصة عند الساعة 12 ظهراً.

ويلاقي نفط الشمال منافسه دربنديخان في الساعة الرابعة عصراً، وتختم المواجهات بلقاء يجمع شباب المستقبل وأكاد عنكاوا.

وسيكون فريقا إفروديت وفريق فتاة أربيل في حالة الانتظار .