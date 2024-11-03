4 انتصارات في الدوري العراقي الممتاز والمطر يؤجل لقاء الصناعة وغاز الشمال

شفق نيوز/ جرت أربع مواجهات كروية، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الأولى للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، فيما قرر طاقم تحكيم مباراة خامسة تأجيلها بسبب الأمطار وتراكم المياه في أرضية الملعب.

وأسفرت النتائج عن فوز فريق الجولان على فريق الصناعات الكهربائية بنتيجة 3-2، كما تخطى فريق أمانة بغداد على ضيفه الموصل بنتيجة 2-1.

وكذلك فاز فريق السليمانية على ضيفه فريق الكاظمية بنتيجة 2-1، وتمكن فريق الغراف من الفوز على ضيفه فريق الفهد بنتيجة 1-0.

فيما اضطر الطاقم التحكيمي لمباراة فريقيّ نادي الصناعة وضيفه غاز الشمال، إلى تأجيلها لعدم صلاحية ملعب الصناعة بسبب الأمطار والمياه المتراكمة فيه وصعوبة انتقال الكرة في أرضية الملعب.