4 انتصارات في الدوري العراقي الممتاز للكرة الطائرة

شفق نيوز- بغداد

حققت أربعة فرق للكرة الطائرة الفوز على منافسيها، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة الأولى لدوري الطائرة الممتاز.

وأسفرت النتائج عن فوز فريق الدغارة على فريق حديثة بثلاثة أشواط نظيفة بواقع 25-14، 25-17، 25-20.

كما حقق فريق نينوى الانتصار على المقدادية بثلاثة أشواط لواحد بواقع 20-25، 25-19، 27-25، 25-11.

وجرت المباراتان في قاعة النادي الأرمني المغلقة في العاصمة بغداد.

وفي قمة مباريات الجولة السابعة استعاد البيشمركة تألقه بفوز دراماتيكي على بطل النسخة الماضية مصافي الشمال بثلاثة أشواط لاثنين كانت على النحو الآتي: 25-17، 20-25، 27-25، 23-25، 13-15.

وفي ختام مواجهات الجولة السابعة سجل مصافي الوسط انتصاراً مهماً على حساب الأهوار بثلاثة أشواط دون رد وكانت نتيجة الأشواط كالتالي: 25-14، 25-16، 25-18.

وجرت المباراتان في قاعة نادي الصناعة المغلقة في بغداد.