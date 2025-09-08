36 نادياً عراقياً يشاركون في الدور الثاني لبطولة كرة السرعة في نينوى

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة السرعة، يوم الاثنين، عن موعد ومكان إقامة الدور الثاني من بطولة أندية ومؤسسات العراق للعبة، مؤكداً مشاركة عدد كبير من الأندية يمثلون سبع محافظات عراقية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد علي حمزة الربيعي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تقرر إقامة المنافسات للفترة من 25 ولغاية 27 أيلول/ سبتمبر الجاري في محافظة نينوى، بمشاركة 36 نادياً من بغداد، إلى جانب محافظات ميسان وذي قار والنجف ونينوى ودهوك وكركوك".

وأضاف الربيعي أن "هذا الدور سيشهد، ولأول مرة، مشاركة فرق من محافظة ميسان"، موضحاً أن "النتائج المتحققة خلال البطولة ستكون المعيار الرئيس لاختيار عناصر المنتخب الذين سيمثلون العراق في بطولة العالم السادسة والثلاثين المقرر إقامتها في الهند أواخر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل".

يُذكر أن المنتخب العراقي لكرة السرعة كان قد أحرز المركز الثالث في بطولة العرب العاشرة التي أُقيمت في مدينة بورسعيد المصرية خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي.