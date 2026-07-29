30 نادياً في كأس العرب للأندية والقوة الجوية والزوراء يمثلان العراق

شفق نيوز- متابعة

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، يوم الأربعاء، رسمياً إطلاق النسخة الجديدة من بطولة كأس العرب للأندية اعتباراً من الموسم المقبل، على أن تقام البطولة بصورة منتظمة كل عامين وفق نظام جديد يهدف إلى زيادة عدد المباريات وتعزيز مستويات المنافسة والإثارة بين الأندية العربية.

وستشهد البطولة مشاركة 30 نادياً يمثلون 15 دولة عربية، بواقع ناديين من كل دولة تتم دعوتهما للمشاركة.

وتضم قائمة الأندية: القوة الجوية والزوراء من العراق، والهلال والنصر من السعودية، والأهلي والزمالك من مصر، والرجاء وحسنية أكادير من المغرب، ومولودية الجزائر ووفاق سطيف من الجزائر، والترجي والأفريقي من تونس.

وشملت القائمة أيضاً، السد والغرافة من قطر، والعين والجزيرة من الإمارات، والفيصلي والوحدات من الأردن، والقادسية والعربي من الكويت، والهلال والمريخ من السودان، والجيش والكرامة من سوريا، والعهد والنجمة من لبنان، والسيب والشباب من عُمان، وجبل المكبر وشباب الخليل من فلسطين.