30 متسابقاً يشعلون مضمار السليمانية في سباق "السرعة والإثارة"

شفق نيوز/ شهدت بطولة العراق للدراجات النارية فئة "دراك ريس - سوبر بايك" التي نظمها الاتحاد الفرعي للدراجات النارية في السليمانية واختتمت، يوم الجمعة 10 كانون الثاني/ يناير 2025، تنافس 30 متسابقاً من مختلف المحافظات العراقية، والتي أقيمت على أرض مطار عربت في السليمانية.

وتنافس المشاركون ضمن ثلاث فئات، شملت:

أولاً: فئة ستوك 1000cc بمشاركة 12 متسابقاً.

ثانياً: فئة الحر بمشاركة 6 متسابقين.

ثالثاً: فئة ستروك 1000cc رولنك بمشاركة 12 متسابقاً.

وقال عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد المركزي وممثل إقليم كوردستان، علي محمد صالح، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "البطولة حققت نجاحاً كبيراً"، مشيراً إلى أن "هذا النجاح جاء نتيجة للجهود المبذولة من قبل الاتحاد الفرعي في السليمانية، إضافة إلى التعاون المثمر مع الجهات الأمنية والخدمية".

وبحسب البيان، فإن تأمين البطولة تم عبر العديد من الجهات، منها وزارة الصحة بفرق الإسعاف، ووزارة الداخلية عبر رجال المرور والشرطة والدفاع المدني، إلى جانب قوات الأمن (الآسايش) وقوات البيشمركة التي وفرت الحماية لموقع الحدث.

من جهته، أعرب رئيس الاتحاد المركزي، رائد البياتي، عن "تقديره للجهود التي بذلها الاتحاد الفرعي في السليمانية"، مؤكداً "حرص الاتحاد على مواصلة تنظيم مثل هذه الفعاليات في المستقبل، بما يسهم في تطوير رياضة الدراجات النارية في العراق".