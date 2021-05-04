3 نقاط تحسم قمة سلوية بين النفط والشرطة

شفق نيوز/ ضمن منافسات المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز بكرة السلة، جرت يوم الثلاثاء، أربع مواجهات ابرزها ديربي بغداد الذي جمع فريقي نادي الشرطة ونادي النفط.

وتمكن فريق نادي النفط من حسم النتيجة لصالحه بفوز ثمين على نادي الشرطة بفارق 3 نقاط 80-77 .

كما حقق نادي نفط البصرة فوزه اليوم على نادي التضامن بفارق 10 نقاط 85-75 .

وفاز نادي نفط الشمال على نادي الخطوط بفارق 10 نقاط 73 -63 .

ونادي زاخو حقق فوزه على نادي الحلة بفارق 34 نقطة وبنتيجة 87-53 ضمن المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز بكرة السلة .

من جانب اخر، كرم رئيس الاتحاد العراقي لكرة السلة الحكم الدولي احمد علي الشويلي في مباراة ديربي بغداد بين نفط بغداد والشرطة.

وقال رئيس الاتحاد حسين العميدي لوكالة شفق نيوز إن "التكريم جاء تقديراً واعتزازاً لهذه الشخصية التي مثلت ورفعت اسم العراق في المحافل العالمية والاسيوية".