3 أندية عراقية تهدد بالانسحاب من دوري النجوم

شفق نيوز- بغداد

أعربت إدارات أندية نادي زاخو ونادي الميناء ونادي نفط ميسان، يوم الثلاثاء، عن بالغ قلقها واستغرابها من مجريات بعض القرارات المتعلقة بالمنافسة في دوري نجوم العراق، مشيرة إلى أن هذه القرارات "تثير علامات استفهام لدى الشارع الرياضي والجماهير العراقية".

وأكدت إدارات الأندية الثلاثة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "إدارة نادي زاخو تقدمت باستئناف قانوني بخصوص القرار الصادر بشأن مباراة النادي أمام نادي أمانة بغداد، انطلاقاً من قناعة قانونية واضحة بأن المخالفة المشار إليها لا تستوجب عقوبة خسارة المباراة بنتيجة (0-3)، وإنما تندرج ضمن العقوبات المالية وفقاً للوائح النافذة، لعدم وجود نص قانوني صريح يفرض عقوبة الخسارة في مثل هذه الحالات".

وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، قررت في نيسان/ أبريل 2026، اعتبار نادي زاخو خاسراً بنتيجة 0-3 أمام أمانة بغداد، بعد قبول اعتراض الأخير إثر إشراك زاخو لاعباً في مخالفة للوائح المسابقات وتجاوز الوقت القانوني لتعديل القائمة.

وبحسب البيان، أبدت الأندية استغرابها من "حالة التأخير في إعلان القرار النهائي، خصوصاً في ظل وجود علاقات معروفة وقرب واضح بين السيد محمد فرحان ونادي نادي أمانة بغداد، الأمر الذي يفرض على اللجان القضائية والجهات المختصة مسؤولية مضاعفة لضمان الحياد الكامل وإبعاد أي شبهات قد تؤثر على نزاهة المنافسة".

وأشارت إدارات الأندية إلى أن "المعلومات والأخبار التي وصلت إليها من داخل الوسط الرياضي تؤكد أن التوجه الأولي بخصوص قضية نادي زاخو كان الاكتفاء بفرض غرامة مالية وفق اللوائح، إلا أن ضغوطات كبيرة مورست لاحقاً أدت إلى تغيير مسار القرار باتجاه اعتبار الفريق خاسراً بنتيجة (0-3)، وهو أمر إن صحّ فإنه يمثل سابقة خطيرة تمس العدالة الرياضية ومبدأ استقلالية اللجان القضائية".

وأضاف البيان، أن "الأندية الثلاثة تؤكد احترامها الكامل للاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم ولجانه القضائية، لكنها في الوقت ذاته تشدد على ضرورة حماية العدالة الرياضية وتكافؤ الفرص، وإبعاد أي تأثيرات أو تدخلات عن القرارات المصيرية المتعلقة بمستقبل الأندية والمنافسة".

وأكد البيان أن "إدارات أندية (زاخو والميناء ونفط ميسان) أعلنت بأنها ستتخذ موقفاً موحداً وحازماً، وستدرس خيار الانسحاب من الدوري في حال صدور قرارات تراها مجحفة أو مخالفة للوائح والأنظمة المعتمدة، بما يمس مبدأ العدالة الرياضية وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية".

وكانت لجنة الانضباط فرضت غرامة مالية قدرها 15 مليون دينار عراقي على نادي نفط ميسان بسبب التأخر في رفع القائمة إلكترونياً قبل مباراته مع الكهرباء استناداً إلى المادة (2/14) من لائحة الانضباط والأخلاق للموسم 2025-2026.

كما أصدرت اللجنة، في نيسان/ أبريل 2026، قرارات ترد شكوى نادي الميناء ضد نادي أربيل بشأن مشاركة لاعبين، وأقرت شرعية مشاركة لاعبي أربيل، كما فرضت اللجنة سابقاً غرامات مالية على نادي الميناء (5 ملايين دينار) نتيجة هتافات غير لائقة في مباريات دوري نجوم العراق.