3 أندية تتصدر مشهد اليوم الثاني لمنافسات دوري العراق للدراجات الهوائية

شفق نيوز- دهوك

تصدرت أندية الصناعة والسنية والحدباء، يوم الثلاثاء، المشهد الختامي لمنافسات اليوم الثاني من المرحلة الرابعة والأخيرة لدوري أندية العراق للدراجات الهوائية التي تتواصل فعالياتها في محافظة دهوك، بمشاركة 20 نادياً.

واحتل نادي الصناعة المركز الأول فرقياً في سباق فردي عام لمسافة 100كم لفئة الشباب، متفوقاً على نادي دهوك الذي حل ثانياً، وكان المركز الثالث من نصيب نادي الحدباء.

وفي منافسات الفردي للفئة نفسها، أحرز لاعب نادي الصناعة محمد متين المركز الأول، وجاء زميله مصطفى صفوان في المركز الثاني، واحتل لاعب نادي دهوك يوسف جهاد المركز الثالث.

وفي منافسات سباق فرقي ضد الساعة لمسافة 30كم لفئة الناشئين، أحرز نادي السنية المركز الأول، وحصل نادي نفط الوسط على المركز الثاني، وحل نادي أربيل في المركز الثالث.

وفي منافسات سباق فرقي ضد الساعة لمسافة 30كم لفئة الأشبال، حصد نادي الحدباء المركز الأول، وجاء نادي الحدود بالمركز الثاني، تلاه نادي "أولاد راجي" التخصصي في المركز الثالث.