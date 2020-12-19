3 مواجهات بكرة الطائرة و4 للسلة بالدوريين الممتازين

شفق نيوز/ تنطلق منافسات دوري الكرة الطائرة الممتاز للمجموعة (B)، يوم السبت، في القاعة الاولمبية بمحافظة البصرة.

وقال نائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة، صبيح حنتوش، لوكالة شفق نيوز، ان المجموعة B تتألف من سبعة فرق هي، البحري، وحديثة، وبلد، والجيش، والدغارة، واربيل، وغاز الجنوب.

واضاف ان قرعة الجولة الاولى التي انطلقت اليوم غد اسفرت عن ثلاث مواجهات.

واشار حنتوش الى ان المباراة الاولى تجمع فريقيّ حديثة وغاز الجنوب في الساعة الواحدة ظهراً، تليها مباراة بلد واربيل في الساعة الثالثة عصراً، واخيراً مباراة الجيش والدغارة في الساعة الخامسة مساءً.

وبالتزامن تنطلق منافسات الدوري العراقي الممتاز بكرة السلة، يوم السبت، بإقامة أربع مواجهات ضمن الجولة الاولى.

وقال امين سر اتحاد كرة السلة، خالد نجم، لوكالة شفق نيوز، ان قاعة الشعب المغلقة ستستضيف على مدار تسعة ايام منافسات الجولة الاولى لدوري السلة الممتاز بمشاركة 12 نادياً.

واضاف ان فريقيّ الشرطة والحلة سيقصان شريط البطولة في الساعة الواحدة من ظهر اليوم السبت، تليها مباراة النفط ونفط البصرة في الثالثة عصرا، وتعقبها مباراة الكهرباء وغاز الشمال في الخامسة مساءً، والحشد يلاقي نفط الشمال في السابعة مساءً.