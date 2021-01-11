3 مهاجمين ضمن خيارات كاتنيتش بعد تعذر التحاق ايمن حسين بالمنتخب العراقي

شفق نيوز/ كشف المنسق الاعلامي للمنتخب العراقي بكرة القدم، هشام محمد، يوم الاثنين، ان المنتخب سيدخل المباراة غدا امام منتخب الامارات وهو يفتقد لخدمات المهاجم ايمن حسين.

وقال محمد لوكالة شفق نيوز، ان سبب غياب ايمن حسين هو لوجود مشكلة ادارية في جواز سفره لم يتم حلها لحد هذه اللحظة رغم محاولات التطبيعية العديدة لحل المشكلة، وهذا ما أعاق التحاقه بالوفد.

واشار الى ان مدرب المنتخب العراقي كاتنيتش، سيكون امام ثلاثة خيارات من المهاجمين وهم شيركو ومحمود خليل وسجاد جاسم.

ولفت محمد الى ان الفريق وبدعم كبير من الهيأة التطبيعية يتمتع بمعنويات عالية وجاهز نفسياً وبدنياً للقاء يوم غد امام منتخب الامارات.

وكان نائب رئيس الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي، شامل كامل، قد أكد يوم أمس الاحد، ان الاتحاد الدولي سيعتمد مباراة العراق والامارات رسمياً ضمن تصنيفه.

وقال كامل لوكالة شفق نيوز؛ ان مباراة المنتخب العراقي الودية أمام نظيره الإماراتي، يوم الثلاثاء، ستسجل ضمن المباريات الرسمية.

وأوضح أن "مباراتنا أمام الامارات مهمة كونها تندرج ضمن التصنيفين الدولي والآسيوي في ترتيب الفرق ومستوياتها لشهر شباط المقبل".

واشار كامل الى ان الفريق جاهز للقاء يوم الثلاثاء، مشددا على "ضرورة تحقيق لاعبينا لنتيجة ايجابية تنعكس ايجابياً على تصنيف منتخبنا دولياً واسيويا للشهر المقبل".

وسيدير المباراة الودية طاقم تحكيم دولي عُماني، بقيادة أحمد الكاف (حكم ساحة)، وأبو بكر العمري (مساعد أول)، وراشد الغيثي (مساعد ثان)، وسلطان محمد صالح من الإمارات (حكماً رابعاً).

وستقام المباراة على ملعب زعيبل بنادي الوصل الإماراتي، وتأتي ضمن تحضيرات المنتخب للتصفيات الآسيوية المزدوجة.