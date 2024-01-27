3 منها انتهت بركلات الجزاء.. اختتام الدور الـ32 من بطولة كأس العراق

شفق نيوز/ جرت، اليوم السبت، ثماني مواجهات في ختام منافسات الدور الـ32 لبطولة كأس العراق لكرة القدم.

وأسفرت نتائج المباريات عن فوز فريق القاسم على الجولان بنتيجة 2 – 0، وفوز فريق الگرمة على فريق ميسان بنتيجة 3 – 2، وفوز فريق مصافي الجنوب على ديالى بنتيجة 2 – 1، وفوز فريق عفك على فريق الصناعة بنتيجة 2 -1.

كما فاز فريق نفط البصرة على المصافي بركلات الترجيح بنتيجة 5 – 4، وفوز فريق البيشمركة على فريق الصناعات الكهربائية بنتيجة 1 – 0، وفوز فريق زاخو على فريق البحري بركلات الترجيح بنتيجة 4 – 2، وفوز فريق الكوفة على فريق الغراف بفارق ركلات الترجيح بنتيجة 4 – 2.