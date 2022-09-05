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3 محترفين من الشرطة العراقي يلتحقون بقائمة المنتخب السوري لكرة القدم

Category: ريـاضة

Date: 2022-09-05T11:49:46+0000
3 محترفين من الشرطة العراقي يلتحقون بقائمة المنتخب السوري لكرة القدم

شفق نيوز/ اكدت ادارة نادي الشرطة الرياضي، يوم الاثنين، ان ثلاثة محترفين يلعبون ضمن فريقها الكروي تم استدعائهم للمنتخب السوري.

وقال نائب رئيس النادي غالب الزاملي، لوكالة شفق نيوز، ان "مدرب المنتخب السوري وضع ضمن قائمته لاعبي الشرطة الثلاثة فهد اليوسف، ومارديك مارديكيان، ومحمود المواس، لتمثيل بلادهم في بطولة الأردن الدولية الودية التي يشارك فيها المنتخب العراقي الى جانب الاردن وسوريا وسلطنة عمان هذا لشهر".

واوضح ان "ادارة الشرطة ستسمح للاعبين الثلاثة بالالتحاق بمنتخبهم السوري قبل البطولة ليعودوا الى النادي بعد انتهاء مهمتهم الوطنية".

يذكر ان ادارة نادي الشرطة أغلقت باب التعاقدات لفريقها الكروي الذي يستعد بمعسكره التدريبي حاليا في اربيل تأهباً لدوري الكرة الممتاز للموسم 2022-2023، وذلك بعد أن نجح في التجديد لأغلب عناصره في الموسم الماضي وحصل فيه على اللقب وإضافة عناصر جديدة لتعزيز صفوف الفريق.

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