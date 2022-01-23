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3 مباريات في الدوري العراقي الممتاز لكرة الطائرة

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-23T14:53:17+0000
3 مباريات في الدوري العراقي الممتاز لكرة الطائرة

شفق نيوز/ جرت ثلاث مباريات لكرة الطائرة، يوم الاحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري العراقي الممتاز.

وحقق فريق مصافي الشمال فوزاً مهماً على فريق اربيل بثلاثة اشواط لواحد في المباراة التي جرت احداثها على قاعة البيشمرگة بمحافظة السليمانية.

وتقدم مصافي الشمال بشوطين (25-20) و(25-15) وقلص الفارق فريق اربيل وحسم الشوط الثالث لصالحه (25-23) وعاد المصافي مجددا ليحسم الشوط الرابع (25- 16) وينهي المباراة محققا اولى الانتصارات.

وقاد اللقاء طاقم تحكيمي مؤلف من الدولي شوان علي حكما اولا، والدولي موسى سالم حكما ثانيا، والاتحادي محمد غريب مسجلا.

وضمن المنافسات ذاتها، تمكن فريق غاز الجنوب من تحقيق انتصارا مهما على فريق الشرطة بثلاثة اشواط دون مقابل في المباراة التي احتضنتها قاعة الزبير بمحافظة البصرة، وكانت نتيجة الاشواط كالاتي (25-21) و(25-21) و(25-21).

وعلى القاعة الاولمبية تمكن اصحاب الارض فريق البحري من الفوز على الحبانية بثلاثة اشواط لواحد.

وتقدم البحري اولا (26-24) و(25-21) وقلص الحبانية النتيجة بإحرازه الشوط الثالث (25- 20) الا ان البحري كانت له كلمة الفصل في الشوط الرابع وحسم اللقاء لصالحه بعد ان انهى الشوط (25-16).

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