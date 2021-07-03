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3 مباريات بانطلاق الجولة 35 في دوري الكرة الممتاز غداً

Category: ريـاضة

Date: 2021-07-03T08:46:59+0000
3 مباريات بانطلاق الجولة 35 في دوري الكرة الممتاز غداً

شفق نيوز/ تنطلق ثلاث مباريات كروية، يوم غد الأحد، ضمن منافسات الجولة 35 لدوري الكرة الممتاز.

وسيكون ملعب الديوانية مسرحاً لمباراة فريقه الديوانية وضيفه القاسم في الساعة الخامسة عصراً، بينما يواجه فريق نادي الطلبة ضيفه الميناء البصري على ملعب الشعب الدولي في الساعة السابعة والنصف، واخيرا يحتضن ملعب النجف الدولي مباراة فريق نادي نفط الوسط وضيفه فريق نادي زاخو.

وانفرد فريق نادي القوة الجوية بصدارة الدوري الممتاز بعد انتهاء الجولة 34 لدوري الكرة الممتاز برصيد 76 نقطة، وحل الزوراء ثانياً برصيد 66 نقطة، ثم فريق نادي الشرطة ثالثا برصيد 65 نقطة، وبالمركز الرابع فريق نادي النجف بنفس رصيد النجف الا انه يتخلف عنه بفارق الاهداف.

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