3 مباريات بانطلاق الجولة الثانية من دوري السيدات العراقي

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الإثنين، عن مباريات الجولة الثانية لدوري أندية النساء لكرة القدم على الساحات المكشوفة.

وقالت عضو اتحاد الكرة، رئيسة اللجنة النسوية رشا طالب لوكالة شفق نيوز، إن "الجولة الثانية للدوري العراقي للنساء ستنطلق يوم الجمعة المقبل باقامة ثلاث مواجهات في بغداد ودهوك وكركوك".

واضافت ان "ملعب القوة الجوية سيكون مسرحا للقاء فريق القوة الجوية وضيفه فريق شهربان ، بينما سيجمع ملعب جامعة دهوك مباراة فريق آل بدير وفريق نادي امانة بغداد، وتقام على ملعب نفط الشمال مباراة اصحاب الارض فريق نفط الشمال وضيفه فريق فتاة بغداد".

وأوضحت طالب ان "اللجنة بالتنسيق مع لجنة الحكام سمت الطواقم التحكيمية التي ستدير المباريات ، كما امنت كل الجوانب التنظيمية لخروج المباريات الثلاث بأبهى صورة".

يذكر أن فريق نفط الشمال، قد توج ببطولة الدوري النسوي للساحات المكشوفة للموسم الماضي، وذلك بعد فوزه على فريق فتاة نينوى بسبعة أهداف لهدف، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الشعب الدولي.