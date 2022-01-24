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3 لاعبين محترفين ينضمون إلى صفوف المنتخب العراقي في ايران

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-24T12:27:02+0000
3 لاعبين محترفين ينضمون إلى صفوف المنتخب العراقي في ايران

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، عن التحاق ثلاثة لاعبين يحترفون في أندية قطرية بصفوف المنتخب العراقي المتواجد حالياً في طهران، استعداداً لمباراته مع المنتخب الإيراني ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان اللاعبين أمجد عطوان، وبشار رسن، وأيمن حسين، وصلوا إلى إيران قادمين من قطر، وتم إجراء الفحوصات المُتعلقة بفيروس كورونا لهم.

وعلى صعيدٍ متصلٍ، وبعد إصرارٍ من قبل عضو اتحاد الكرة فراس بحر العلوم، على ضرورة إعادةِ الفحص للاعبين ياسر قاسم، ومناف يونس، ومدرب الحراس أحمد جاسم، والمدير الإداري غيث مهنا، إضافة الى المعالج ياسين خضير، والمحاسب مصطفى خالد، فقد تم أخذُ عيناتِ فحصٍ جديدة لهم، وبانتظار ظهور نتائج الفحص، على أن يستمرَ تواجدهم في غرفِ الحجر الخاصة بهم.

واتصلَ الجهازُ الإداري للمنتخبِ العراقي باللاعب ميثم جبار لكي يكون على أهبة الاستعدادِ في حال الحاجة لخدماته من أجل الالتحاق ببعثةِ المنتخب الوطنيّ في حال ثبوت إصابةِ اللاعب مناف يونس بفيروس كورونا.

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