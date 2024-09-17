3 فرق للكرة الطائرة تحقق الفوز في بطولة أندية العراق للسيدات

شفق نيوز/ حققت ثلاثة فرق للكرة الطائرة الفوز على منافسيها، يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة أندية العراق للسيدات التي تستضيفها قاعة التربية الرياضية في السليمانية.

ففي أولى المواجهات حققت سيدات أفروديت الفوز على سيدات البصرة بثلاث أشواط نظيفة وبواقع 25-20، و25-16، و25-19 نقطة.

وفي المواجهة الثانية حققت سيدات دربندخان ثالث انتصار لهن على حساب سيدات أمانة بغداد بثلاث أشواط لشوط وحيد 25-18، و24-26، و25-8، و25-19.

وفي المباراة الثالثة فاز فريق سيدات أكاد عين كاوة على حساب فريق سيدات الشورجة بثلاث أشواط نظيفة وبواقع 25-12، و25-10، و25-16.