3 أرقام قياسية جديدة.. محمد صلاح يدخل تاريخ "البريميرليغ"

شفق نيوز/ قاد النجم المصري، محمد صلاح، نادي ليفربول إلى الفوز بعد تسجيله هدفين على نظيره بورنموث في مباراة أقيمت على أرض ملعب الأخير، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وجاء هدفا صلاح في الدقيقتين 30 و75 من زمن المباراة، عبر علامة الجزاء وتسديدة من داخل الصندوق.

بعد ثنائيته أمام بورنموث، أصبح محمد صلاح أول لاعب في الدوريات الأوروبية يسجل 21 هدفًا هذا الموسم.

وبَاتَ صلاح خامس لاعب في مسابقة "البريميرليغ" يسجل 20 هدفًا أو أكثر خلال 5 مواسم مختلفة، بعد آلان شيرر وتييري هنري وسيرخيو أغويرو وهاري كين.

وتقدم النجم المصري على سلم ترتيب هدّافي الدوري الإنجليزي الممتاز تاريخيًا، إذ حلّ في المركز السادس برصيد 178 هدفاً.