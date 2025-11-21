3 ذهبيات للعراق بماراثون آسيا للكانوي في هونغ كونغ

شفق نيوز- هونغ كونغ

نجح المنتخب العراقي، يوم الجمعة، بحصد ثلاث ميداليات ذهبية في منافسات الكانوي الآسيوية المقامة في هونغ كونغ.

وجاء التألق العراقي بحسب بيان للجنة الأولمبية العراقية ورد لوكالة شفق نيوز من خلال اللاعب أحمد سمير جمعة الذي تمكن من انتزاع الميدالية الذهبية الأولى، فيما أكمل اللاعب سليمان أحمد سعيد التألق العراقي بإحراز الميدالية الذهبية الثانية، والثالثة كانت من نصيب اللاعب الشاب عباس طالب.

وشهد سباق الماراثون الآسيوي منافسة قوية بين اللاعبين المشاركين من 14 دولة في بطولة آسيا التي تستضيفها حالياً هونغ كونغ.