3 حكام عراقيين لإدارة مباريات في بطولتين آسيويتين للسيدات والناشئين

شفق نيوز - بغداد

أعلن اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، يوم الجمعة، عن تسمية ثلاثة حكام عراقيين دوليين لإدارة مباريات بطولة غرب آسيا للسيدات للساحات المكشوفة، وتصفيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 سنة.

وتمت تسمية العراقيين الدوليين علي حسين، حكماً للساحة، وكرار عباس، حكماً مساعداً لتكليفهما بعدد من مباريات بطولة غرب آسيا للسيدات التي تستضيف مدينة جدة السعودية للفترة من 24 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري ولغاية الثاني من شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وغادر منتخب العراق للسيدات للساحات المكشوفة، يوم الأربعاء الماضي، إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية للمشاركة في بطولة غرب آسيا.

كما سمى الاتحاد الآسيوي، الحكم الدولي العراقي كرار عبد الكريم للمشاركة في قيادة مباريات من تصفيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 سنة ضمن المجموعة D التي تستضيفها الهند.