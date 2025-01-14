3 حالات طرد ومثلها ركلات جزاء.. تعادل الشرطة ونفط ميسان بمباراة "مجنونة"

شفق نيوز/ تعادل فريق الشرطة مع ضيفه نفط ميسان، مساء اليوم الثلاثاء، في مباراة مجنونة شهدت ثلاث حالات طرد ومثلها ركلات جزاء ضمن منافسات الجولة 14 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب الشعب الدولي عند الساعة الخامسة مساءً، وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3-3.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف واحد لكل منهما، سجل نفط ميسان أولاً في الدقيقة 20 عن طريق اللاعب سجاد جبار وتمكن الشرطة من تعديل النتيجة في الدقيقة 44 عن طريق سجاد جاسم.

وفي الشوط الثاني سجل فريق نفط ميسان من ركلة جزاء نفذها بنجاح المحترف السنغالي ديمي داوده في الدقيقة 57، وتمكن مهند علي من تسجيل هدف التعديل للشرطة عند الدقيقة 66 من عمر المباراة، وفي الدقيقة 87 سجل محمود المواس هدف الشرطة الثالث من رأسية مباغتة، واحتسب حكم اللقاء يوسف سعيد ركلة جزاء في الوقت القاتل سجل من خلالها علاء سعد في الدقيقة 90+8 هدف التعديل لنفط ميسان.

وشهد اللقاء طرد لاعب الشرطة مناف يونس في الدقيقة 52 لتراكم البطاقات ليكمل الشرطة المباراة بعشرة لاعبين، كما طرد الحكم لاعب الشرطة سلامون في الدقيقة 90+5 ليكمل الشرطة ما تبقى من اللقاء بتسعة لاعبين، وحصل لاعب نفط ميسان على بطاقة حمراء في الدقيقة 90+10.

وبهذه النتيجة رفع الشرطة رصيده للنقطة 27 بالمركز الثاني ورفع نفط ميسان رصيده للنقطة 22 بالمركز السابع.