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3 تغييرات "جذرية" لاختيار الجائزة الأرفع لأفضل لاعب كرة القدم

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-13T09:02:47+0000
3 تغييرات "جذرية" لاختيار الجائزة الأرفع لأفضل لاعب كرة القدم

شفق نيوز/ تشهد جائزة الكرة الذهبية، الجائزة الأرفع لتكريم أفضل لاعب في كرة القدم، تغييرات جديدة على قوانينها، سيتم تطبيقها لأول مرة في نسخة 2022.

التغيير الأول هو موعد الجائزة، حيث كانت في السابق تمنح في شهر يناير من كل عام، وتكرم أفضل لاعب خلال العام الذي قبله، ولكن هذا الأمر شهد تغييرا جذريا.

وأصبح موعد الجائزة الجديد في أكتوبر، ولن يقيم اللاعبين خلال العام، بل خلال الموسم المنصرم 2021-2022، لتصبح جائزة موسمية، عوضا عن جائزة سنوية.

لذلك فأن تقييم اللاعبين سيكون من أغسطس 2021 حتى أغسطس 2022، وهي فترة الموسم الكروي في أوروبا، بالإضافة لفترة الصيف التي قد تشهد بطولات قارية.

التغيير الثاني سيكون في تغيير الأشخاص المسموح لهم بالتصويت.

في السابق، كانت الجائزة التي تشرف عليها صحيفة "فرانس فوتبول"، تسمح لصحفيين مختارين من جميع دول العالم، لتقييم اللاعبين والتصويت لهم.

أما الآن، فسيسمح فقط للصحفيين من أفضل 100 دولة في تصنيف الفيفا لكرة القدم.

التغيير الثالث، هو طريقة اختيار اللاعبين المرشحين.

في السابق، كان المصوتين مطالبين بتقييم اللاعبين وفقا لثلاث معطيات، الأول هو المستوى الفردي للاعب خلال الموسم، والثاني هو إنجازاته مع الفرق التي لعب لها خلال الموسم، والثالث هو مسيرة اللاعب في كرة القدم.

ولم تغير الجائزة أول معيارين للاختيارات، لكنها ألغت المعيار الثالث، وهو "مسيرة اللاعب"، وطلبت من المصوتين عدم التفكير بمسيرة اللاعب والتركيز على الموسم الحالي.

بالإضافة إلى ذلك، قررت الجائزة إضافة معيار جديد للتصويت، وهو تصرفات اللاعب وتقييمه على مستوى "اللعب النظيف".

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