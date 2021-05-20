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3 انتصارات و3 تعادلات في منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم

Category: ريـاضة

Date: 2021-05-20T18:04:24+0000
3 انتصارات و3 تعادلات في منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم

شفق نيوز/ جرت، اليوم الخميس، ست مواجهات ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري الدرجة الأولى المؤهل للدوري الممتاز لفرق المجموعة الثانية لكرة القدم العراقي.

وفي اللقاء الاول فاز فريق نادي الاتفاق على فريق نادي الناصرية بهدف دون رد، وتمكن فريق نادي سامراء من الفوز على فريق نادي الرمادي 3-2 ، وتعادل فريق نادي ميسان مع فريق نادي البيشمركة 0-0.

كما فاز فريق نادي الصناعة على فريق نادي ديالى 2-1 ، وتعادل فريق نادي المرور مع فريق نادي البحري 1-1 ، وبنفس النتيجة تعادل فريق نادي بابل مع فريق نادي اكاد .

وجرت ضمن منافسات الجولة الرابعة ذاتها والتي اسفرت نتائجها امس لفرق المجموعة الاولى عن، تحقيق فريق نادي الحسين فوزا مهما على نظيره فريق الكوفة بهدفين لهدف، كما فاز فريق نادي برايتي على فريق نادي الجنسية 2-1 ، وتعادل فريق نادي العلم مع الشرقاط 0-0، وفاز فريق نادي نوروز على فريق نادي مصافي الجنوب بنتيجة 4_2.

وتعادل فريق نادي عفك مع فريق نادي الدفاع المدني بنتيجة ، 1_1 ، وفاز فريق نادي الجيس على فريق نادي غاز الشمال بنتيجة  2_4 ، وتمكن فريق نادي كربلاء من تحقيق الفوز على فريق نادي سوق الشيوخ بنتيجة  3_1 .

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