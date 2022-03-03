3 انتصارات ومثلها تعادلات في دوري كرة الصالات الممتاز

شفق نيوز/ جرت ست مواجهات كروية، يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر لدوري كرة الصالات الممتاز.

واسفرت نتائج المباريات عن فوز فريق نادي نفط الوسط على مضيفه فريق نادي المرور بنتيجة 4-2، كما نجح فريق نادي امانة بغداد بالفوز على فريق نادي الظفر بنتيجة 4-1، وفاز فريق نادي نفط البصرة على مضيفه الشرطة بنتيجة 3-2.

فيما انتهت المباريات الثلاث الاخرى، حيث تعادل فريق نادي الجنوب مع ضيفه الجيش بنتيجة 3-3، وكذلك تعادل فريق نادي الجنسية مع ضيفه فريق نادي المصافي بنتيجة 1-1، وبنفس هذه النتيجة تعادل نادي غاز الجنوب مع ضيفه فريق نادي الشرقية 1-1.

ويتصدر فريق نفط الوسط ترتيب الفرق بعد الجولة 17 برصيد 51 نقطة.