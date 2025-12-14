3 انتصارات ومثلها تعادلات في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم

شفق نيوز- بغداد

جرت، اليوم الأحد، 6 مواجهات ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، وانتهت المباريات بتحقيق ثلاثة انتصارات مقابل ثلاثة تعادلات.

وحقق فريق الناصرية فوزاً عريضاً على مضيفه المصافي بنتيجة (4–0)، فيما تمكن فريق الجيش من التغلب على ضيفه فريق الجولان بنتيجة (2–1)، كما فاز فريق الحشد الشعبي على ضيفه فريق الرمادي بنتيجة (1–0).

وفي مباريات التعادل، انتهت مواجهة فريق مصافي الجنوب مع ضيفه فريق كيسان بالتعادل الإيجابي بهدف واحد لكل منهما، كما تعادل فريق الاتصالات مع ضيفه فريق نفط البصرة إيجابياً بهدفين لكل فريق.

وفي مواجهة أخرى، انتهت مباراة فريقي غاز الشمال ونادي الفهد بالتعادل الإيجابي (1–1)، في اللقاء الذي أقيم على ملعب نادي غاز الشمال مساء اليوم.

ودخل الفريقان المباراة بعزيمة واضحة لتحقيق الفوز، حيث تبادلا السيطرة على مجريات اللعب وخلقا عددًا من الفرص الخطرة، قبل أن ينجح كل فريق في هز الشباك خلال شوطي اللقاء. وتمكن فريق غاز الشمال من افتتاح التسجيل مستثمراً إحدى الفرص التي أُتيحت له، فيما عاد نادي الفهد سريعاً إلى أجواء المباراة وتمكن من إدراك التعادل.

واستمرت المباراة بعدها بوتيرة عالية، وسط محاولات متبادلة من الطرفين لخطف هدف الفوز، إلا أن صافرة الحكم أعلنت نهاية اللقاء بالتعادل. وشهدت المواجهة التزامًا تكتيكيًا من كلا الفريقين، إلى جانب تألق حارسي المرمى في التصدي لعدد من المحاولات الخطرة، ما أسهم في الحفاظ على نتيجة التعادل حتى النهاية.

وبهذه النتيجة، حصد كل فريق نقطة واحدة ضمن سعيهما لتعزيز مراكزهما في جدول ترتيب الدوري الممتاز، مع تطلع الجهازين الفنيين إلى تصحيح الأخطاء ومواصلة المنافسة في الجولات المقبلة.