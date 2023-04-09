3 انتصارات وتعادل في دوري الدرجة الاولى لكرة القدم

شفق نيوز/ جرت اربع مواجهات كروية، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 19 للمجموعة الاولى من دوري الدرجة الاولى لكرة القدم.

واسفرت النتائج عن فوز فريق نادي ميسان على فريق نادي البحري بنتيجة 4–1، كما فاز فريق امانة بغداد على سامراء بنتيجة 2–0، ونجح فريق الدفاع المدني في تخطي فريق البيشمركة بنتيجة 2–1، فيما تعادل فريق الصناعات الكهربائية مع فريق الرمادي سلباً 0–0.

وستقام مباراة واحدة ضمن المنافسات نفسها في الساعة التاسعة والنصف مساءً بين فريقي مصافي الجنوب والاتصالات.

من جانب اخر، دعت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم أندية الدرجة الأولى المشاركة في دوري الناشئين للحضور الى مقر الاتحاد بعد غد الثلاثاء في الساعة 11 صباحاً، لغرض اجراء القرعة مصطحبين معهم كتب التخويل وتحديد الملاعب التي تجري عليها المباريات.