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3 انتصارات وتعادل في الدوري المؤهل للممتاز والحدود يواصل الصدارة

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-13T14:43:45+0000
3 انتصارات وتعادل في الدوري المؤهل للممتاز والحدود يواصل الصدارة

شفق نيوز / جرت يوم الأحد، أربع مباريات ضمن منافسات الجولة 15 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم المؤهل للدوري العراقي الممتاز.

وأسفرت نتائج المباريات عن فوز فريق دهوك على مضيفه الدفاع المدني بهدف دون مقابل، وفوز فريق الحسين على مضيفه الشرقاط بهدف دون مقابل، وفوز فريق غاز الشمال على مضيفه فريق الجنسية بهدفين لهدف، إضافة إلى تعادل فريق البحري مع مضيفه البيشمركة سلبياً من دون أهداف.

وبعد انتهاء الجولة 15 من دوري الدرجة الأولى، واصل فريق الحدود صدارته، برصيد 33 نقطة، ويلاحقه فريق دهوك برصيد 28 نقطة، بينما يحتل فريق ميسان ثالثاً برصيد 24 نقطة .

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