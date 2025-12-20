3 انتصارات مثيرة تهز الدور الثاني بكأس العراق لكرة الصالات

شفق نيوز- بغداد

جرت يوم السبت ثلاث مباريات قوية ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العراق لكرة الصالات، وأسفرت عن تحقيق ثلاثة فرق انتصارات مهمة أهلتها لمواصلة المشوار في البطولة.

وفي المباراة الأولى، تمكن فريق نفط الوسط من تحقيق فوز كبير خارج أرضه على مضيفه أمانة بغداد بنتيجة 7-2، بعد أداء هجومي مميز فرض خلاله سيطرته على مجريات اللقاء، مستفيداً من الانسجام العالي بين لاعبيه وحسن التنظيم داخل الملعب.

وفي المباراة الثانية، نجح فريق الجيش في تجاوز مضيفه ديالى بنتيجة 5-3، في لقاء اتسم بالقوة والندية، حيث تبادل الفريقان الهجمات، قبل أن يحسم الجيش المباراة لصالحه بفضل خبرة لاعبيه وقدرتهم على استثمار الفرص الحاسمة.

اما المباراة الثالثة، فقد شهدت إثارة كبيرة حتى الدقائق الأخيرة، إذ حقق فريق الدفاع الجوي فوزاً صعباً على ضيفه الشباب بنتيجة 7-6، في واحدة من أكثر مباريات الدور تشويقاً، بعدما تقارب مستوى الفريقين وكثرت الأهداف، ليحسمها الدفاع الجوي بفارق هدف واحد فقط.

وبهذه النتائج، تتواصل منافسات بطولة كأس العراق لكرة الصالات وسط تطلعات الفرق المتأهلة لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية والتقدم نحو الأدوار المقبلة.