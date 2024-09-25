3 انتصارات في دوري السيدات لكرة الصالات

شفق نيوز/ جرت ثلاث مواجهات كروية، يوم الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة لمنافسات دوري السيدات لكرة الصالات 2024.

وفاز فريق سيدات الزوراء على فريق أكاديمية بنت العراق بنتيجة كبيرة قوامها 19-1، وقد تم اختيار اللاعبة زينب عباس من فريق الزوراء كأفضل لاعبة في المباراة.

وضمن المنافسات نفسها حقق فريق نفط ميسان فوزاً كبيراً على فريق بلادي 11-0، وتم اختيار اللاعبة ديرين محمود من فريق نفط ميسان كأفضل لاعبة في المباراة وتم تسليمها الجائزة من قبل نائبة رئيسة اللجنة النسوية شهد حكمت.

وحقق فريق ألتون كوبري فوزاً عريضاً بنتيجة 24-0 على الأمواج الموصلي، وتم اختيار اللاعبة سحر فيصل من فريق ألتون كوبري كأفضل لاعبة في المباراة وتسليمها الجائزة من قبل رئيسة اللجنة النسوية نبراس كامل.