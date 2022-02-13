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3 انتصارات في الدوري الممتاز للكرة الطائرة

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-13T15:25:14+0000
3 انتصارات في الدوري الممتاز للكرة الطائرة

شفق نيوز/ حسم الفوز ثلاث مباريات للكرة الطائرة، يوم الاحد، ضمن منافسات الدوري الممتاز التي جرت في اقليم كوردستان.

وحقق  فريق مصافي الشمال فوزاً ثميناً على فريق الشرطة بثلاثة أشواط دون رد، في المباراة التي جرت احداثها على قاعة البيشمرگة في محافظة السليمانية، وكانت الاشواط على النحو التالي (25-13) و(25-15) و( 25-23).

وفي قاعة عنيكاوا، تمكن فريق البحري من الفوز على فريق اربيل بثلاثة أشواط دون رد، وكانت النتيجة (30-28) و(25-18) و(25-18).

وفي قاعة البيشمرگة تمكن اصحاب الارض من تحقيق فوزاً مهماً على فريق الحبانية بثلاثة أشواط لواحد، حيث تقدم الحبانية اولا (25- 21) الا ان فريق البيشمرگة تمكن من تحقيق ثلاثة أشواط كانت كالاتي (25-14) و(25-16) و(25-23).

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