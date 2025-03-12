29 لاعباً في قائمة كاساس النهائية لمواجهتي الكويت وفلسطين

شفق نيوز/ أعلن مدرب المنتخب الوطني العراقي، خيسوس كاساس، يوم الاربعاء، القائمة النهائية للاعبين المستدعين لمواجهتي الكويت وفلسطين ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2026، والتي ضمت 29 لاعباً.

وشملت القائمة كلاً من: جلال حسن، أحمد باسل، علي كاظم، كميل سعد، أُكام هاشم، مناف يونس، ريبين سولاقا، آدم طالب، فرانس ضياء، حسين علي، الآي فاضل، شربل شمعون، أمير العماري، محمد الطائي، لوكاس شليمون، أمجد عطوان، إبراهيم بايش، يوسف أمين، علي جاسم، أسامة رشيد، هارون أحمد، زيدان إقبال، ميرخاس دوسكي، أحمد يحيى، ماركو فرج، علي يوسف، علي الحمادي، مهند علي، وأيمن حسين.

وأوضح كاساس أن زيادة العدد إلى 29 لاعباً جاءت تحسباً لأي حالات حرمان، حيث يحمل أربعة لاعبين بطاقة صفراء واحدة وهم: حسين علي، أيمن حسين، أمير العماري، وميرخاس دوسكي، إضافة إلى غياب أمجد عطوان عن المباراة الأولى ضد الكويت بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ومن المقرر أن يغادر وفد المنتخب الوطني إلى البصرة في 15 من الشهر الحالي، على أن تنطلق أولى الوحدات التدريبية يوم 16 في المدينة الرياضية بالبصرة.