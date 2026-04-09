28 مرشحاً لعضوية اتحاد الكرة العراقي في انتخابات أيار المقبل

كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، عن تقديم 28 مرشحًا رسميًا لمنصب عضو الاتحاد في الانتخابات المقرر إجراؤها خلال شهر أيار المقبل، وسط توقعات بمنافسة واسعة على مقاعد مجلس الاتحاد الجديد.

وجاءت أسماء المرشحين كالتالي: عماد ياسين رئيس الاتحاد الفرعي لمحافظة الأنبار، خلف جلال عضو اتحاد الكرة الحالي، يحيى زغير عضو اتحاد الكرة الحالي، حازم تيموز حميد عضو إدارة نادي الحدود، كامل زغير سلطان رئيس نادي الحسين، عبدالرزاق أكرم رئيس الاتحاد الفرعي لمحافظة كربلاء، فرقد الصريفي رئيس الاتحاد الفرعي لمحافظة ذي قار، محمد عرب رئيس لجنة الحكام، أحمد قاسم محمد رئيس اللجنة الأولمبية فرع دهوك، رحيم لفتة محمد عضو اتحاد الكرة الحالي، فراس بحر العلوم عضو اتحاد الكرة الحالي، اللواء محمود أحمد مراد رئيس نادي بيشمركة السليمانية، بدر ناصر رئيس الاتحاد الفرعي لمحافظة البصرة، غالب الزاملي عضو اتحاد الكرة الحالي، مالح مهدي رئيس الاتحاد الفرعي لمحافظة المثنى، علي عبيس المستشار الرياضي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب، صابرين حامد تدريسية في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة بغداد، طه عبدالحكيم عضو إدارة نادي زاخو، هونر جوهر رئيس الاتحاد الفرعي لمحافظة كركوك، كاظم حمد رئيس نادي الغراف، كريم محمد علاوي محاضر دولي، صباح قاسم عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في بغداد، حمد الموسوي عضو اتحاد الكرة الحالي، سامان حمد سليمان رئيس الاتحاد الفرعي للفروسية محافظة أربيل، رشا طالب عضو اتحاد الكرة الحالي، غانم عريبي عضو اتحاد الكرة الحالي، نعيم صدام عضو الهيئة الإدارية لنادي الكهرباء، وفاء زيدان تدريبية في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة.

وأشار إلى أن ثلاثة مرشحين أعلنوا رسميًا خوضهم انتخابات رئاسة الاتحاد وهم عدنان درجال، إياد بنيان، ويونس محمود.

وفي ما يخص منصب النائب الأول لرئيس الاتحاد، رشح أربعة أشخاص أنفسهم رسميًا وهم الأمين المالي الحالي للجنة الأولمبية سرمد عبد الإله، والنائب الأول الحالي علي جبار، ومدرب المنتخب السابق حكيم شاكر، وعضو الاتحاد عبد الخالق كوفند.