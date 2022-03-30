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27 منتخباً تحجز مقاعدها في مونديال قطر

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-30T05:11:11+0000
27 منتخباً تحجز مقاعدها في مونديال قطر

شفق نيوز/ تمكنت سبعة منتخبات جديدة من حجز مكان لها في بطولة كأس العالم قطر 2022، بينما قطع كل من الامارات واستراليا تذكرة لبطاقة الملحق الآسيوي، على أن يواجه الفائز منهما منتخب بيرو صاحب بطاقة ملحق أمريكا الجنوبية.

وضمنت قطر المشاركة في المونديال للمرة الأولى على اعتبار أنها صاحبة الأرض.

وتأهل إلى الآن عن قارة أوروبا كل من: ألمانيا، الدنمارك، فرنسا، بلجيكا، كرواتيا، صربيا، إسبانيا، سويسرا، إنجلترا، هولندا، البرتغال، بولندا.

وعن قارة أمريكا الجنوبية، البرازيل، الأرجنتين، الإكوادور، والأوروغواي.

وفي أسيا تأهل كل من، إيران، كوريا الجنوبية، اليابان، والسعودية.

وتأهلت كندا متصدرة تصفيات أمريكا الشمالية والبحر الكاريبي

وفي أفريقيا تأهل كل من غانا، السنغال، المغرب، تونس، والكاميرون

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