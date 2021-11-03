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27 لاعباً في قائمة المنتخب العراقي لمباراتي سوريا وكوريا الجنوبية

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-03T12:45:44+0000
27 لاعباً في قائمة المنتخب العراقي لمباراتي سوريا وكوريا الجنوبية

شفق نيوز/ أعلنَ مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم، الهولندي ديك أدفوكات، يوم الاربعاء، عن القائمة النهائية للاعبين الذين سيخوضون مباراتي سوريا وكوريا الجنوبية، ضمن منافسات المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

وضمت القائمة 27 لاعباً وهم، فهد طالب وأحمد باسل وعلي ياسين لحراسة المرمى، وحسين عمار وفرانس بطرس وعلي عدنان ومهند جعاز ومصطفى ناظم وأحمد إبراهيم وعلي فائز وريبين سولاقا لخط الدفاع.

ولخط الوسط أمجد عطوان وأمير العماري ومحمد علي عبود وبشار رسن ومحمد قاسم وأحمد فاضل وسجاد جاسم ومنتظر محمد جبر وأحمد فرحان وحسين جبار وشيركو كريم وجيلوان حمد وإبراهيم بايش، وعلي الحمادي وعلاء عبد الزهرة وأيمن حسين لخط الهجوم.

وسيواجه المنتخب العراقي منتخب سوريا في الحادي عشر من الشهر الجاري على ملعب الغرافة في تمام الساعة الثامنة مساءً، بينما سيخوض مباراته مع كوريا الجنوبية في الجولة السادسة التي ستقام أيضاً في الدوحة بتمام الساعة السادسة مساءً على الملعب نفسه.

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