26 لاعباً في القائمة الأولية للمنتخب العراقي للصالات لمعسكري بغداد وبيروت

شفق نيوز- بغداد

أعلن مدرب المنتخب العراقي لكرة الصالات، البرازيلي جواو كارلوس بوربوسا، يوم الأحد، القائمةَ الأولية لمعسكري بغداد وبيروت، تحضيراً لنهائيات كأس آسيا في إندونيسيا العام المقبل.

وضمت القائمة 26 لاعباً من أبرز لاعبي الدوري، إذ وقع اختيار الملاك التدريبي على لاعبي فريق مصافي الوسط: حسين أحمد ناصر، وسالم كاظم موات، وفهد ميثاق حافظ، وحسين علي طالب، ومن نفط البصرة: إبراهيم أحمد إبراهيم، وحيدر مجيد دريول، وسالم فيصل عبد، ومن آليات الشرطة: ليث محمد جواد، إضافة إلى استدعاء حارس المرمى المحترف في الدنمارك فرمان عباس حمد.

كما شملت القائمةُ لاعبي ديالى: مؤمل مكي علي، ومسلم عامر حربي، وعلي رياح يعقوب، ولاعبي الشرطة: طارق زياد سلمان، ومهند عبد الهادي نعيم، ومحب الدين جمعة، وصهيب وليد عيسى، ولاعبي الجيش: حارث سعد معروف، وحسين شاكر محمود، ولاعبي دجلة الجامعة: غيث رياض كريم، وحيدر علي، وعلي صبري، فضلاً عن لاعبي أمانة بغداد: علي إياد عبد الستار، ومصطفى أسعد شهاب، ومن الدفاع الجوي عباس هادي، و من بلدية البصرةهاني سعد، ومن غاز الجنوب أبو طالب عبد الكريم.

من جانبه، أكد المدير الإداري للمنتخب العراقي علي عيسى، إن "هذه الأسماء تمثل قائمة أولية، وسيعتمد المدرب باربوسا خلال معسكري بغداد ولبنان على تَقييم المستويات الفنيّة للاعبين لاختيار الأفضل"، مبيناً أن أبواب المنتخب ستبقى مفتوحةً أمام أي لاعب خارج هذه القائمة إذا وجد الجهازُ الفني أنه الأنسب لخطط المنتخب المستقبليّة.

ومن المقرر أن ينطلقَ المعسكر التدريبي الداخلي في العاصمة بغداد بتاريخ 9 كانون الأول/ ديسمبر المقبل وذلك ضمن البرنامج التحضيري المُقرر قبل المُغادرة إلى المعسكرِ الخارجي في لبنان، وخوض المواجهات التجريبية هناك.