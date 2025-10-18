26 رياضياً يمثلون العراق في 8 فعاليات بدورة الألعاب الآسيوية للشباب

شفق نيوز- بغداد

غادرت بعثة العراق إلى البحرين للمشاركة في دورة الالعاب الاسيوية الثالثة للشباب، التي تنطلق الأربعاء المقبل وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

ويشارك العراق بـ 26 رياضياً في ثماني فعاليات "التكبال، المواي تاي، رفع الأثقال، الملاكمة، الدراجات، الفروسية، الهجن والرياضات الالكترونية.

من جانبه، قال الأمين العام للجنة الأولمبية هيثم عبد الحميد، لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة وفرت الدعم الكامل للمنتخبات المشاركة"، مشيراً إلى "اختيار اللاعبين وفق رؤية فنية لتأهيل جيل جديد من الأبطال".

من جهته، وصف رئيس البعثة أحمد حنون، الرياضيين بأنهم مواهب واعدة ومشاريع أبطال للمستقبل، مشدداً على جاهزية المنتخبات لخوض المنافسات بقوة رغم صعوبة البطولة.

وتوزعت مواعيد وصول الفرق بحسب جدول المنافسات، حيث يبدأ منتخب التكبال أولى مبارياته يوم الثلاثاء، تليه باقي المنتخبات تباعاً حتى يوم 25 من الشهر الجاري.