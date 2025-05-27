250 مليون دينار مكافأة لـ"أسود الرافدين" حال التأهل إلى مونديال 2026

شفق نيوز/ أعلن رئيس اللجنة الأولمبية العراقية، عقيل مفتن، عن رصد مكافأة مالية قدرها 250 مليون دينار للمنتخب الوطني لكرة القدم، في حال تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وقال مفتن في بيان إن "هذا التكريم يأتي في إطار الإسناد الكامل للمنتخب الوطني، وتحفيزاً للاعبين والجهاز الفني لتقديم أفضل أداء في المباراتين الحاسمتين أمام منتخبي كوريا الجنوبية والأردن".

ودعا مفتن المؤسسات الحكومية والخاصة ورجال الأعمال إلى "المساهمة في دعم المنتخب، مادياً ومعنوياً، كونه يمثل العراق وواجهة الرياضة الوطنية في المحافل الإقليمية والدولية".

ومن المقرر أن يخوض "أسود الرافدين" مباراتين مفصليتين ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026، الأولى أمام كوريا الجنوبية في محافظة البصرة يوم 5 حزيران/يونيو المقبل، والثانية ضد الأردن في العاصمة الأردنية عمّان يوم 10 من الشهر نفسه.