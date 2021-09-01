25 لاعباً في قائمة الأولمبي لمباراتي منتخب الإمارات الوديتين

شفق نيوز/ اختارَ مدرب المنتخب الأولمبي العراق لكرة القدم 25 لاعباً لقائمة الفريق الذي سيخوض مباراتي منتخب الامارات الأولمبي الوديتين يومي السبت والاثنين من الأسبوع المقبل.

وأنهى الأولمبي معسكره التدريبي في تركيا والذي استمر أحد عشر يوماً، وسيغادر مساء اليوم من مطار أسطنبول إلى الإمارات لخوض مباراتين وديتين في إمارة الفجيرة، تحضيراً لبطولة غرب آسيا والتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات آسيا تحت 23 عاماً.

وتضمُ قائمةُ الأولمبي، التي ستغادر إلى الإمارات، 25 لاعباً، وهم كلٌ من: عماد عيسى (زاخو) وحسن أحمد (الكرخ) ونديم نادر (فالكينبري السويدي) لحراسة المرمى، ومتين صالح (بروندبي الدنماركي) ويوهان زيتونة (اتلانتي المكسيكي) ومحمد الباقر كريم (الديوانية) وعباس ياس (الميناء) وزيد تحسين (الطلبة)، وحسن رائد ومنتظر عبد الأمير (القوة الجوية) ومنتظر محمد جبر وأحمد سرتيب (الزوراء)، ووكاع رمضان وعلي محسن (النفط) وصادق زامل وعمار غالب (الشرطة) ومصطفى وليد وحسن عبد الكريم (الكرخ) ومؤمل عبد الرضا ورضا فاضل (أمانة بغداد) وأثير صالح (الصناعة)، وحسن صادق (الخريطيات القطري) وزيدان إقبال (مانشستر يونايتد تحت 23 عاماً) وهيران أحمد (ثون السويسري) ويوسف زيتونة (ابولنيا الألباني).