عقوبات كروية عراقية ضد نادي زاخو والإنذار لحارس أربيل

شفق نيوز- بغداد

أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، عدداً من العقوبات ضد نادي زاخو الرياضي، فيما وجهت انذاراً لحارس نادي أربيل كميل سعدي.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن لجنة الانضباط ناقشت تقرير مراقب مباراة ناديي زاخو ودهوك في دوري نجوم العراق التي جرت على أديم ملعب فرانسو حريري بتاريخ 23 كانون الأول/ ديسمبر 2026، وانتهت بالتعادل (1-1)، وقد جاء في التقرير ما يلي:

- حدثت بعض المشاكل يتحملها المسؤول عن باب دخول المقصورة الرئيسية، وكان المسؤول عنها نادي زاخو، وكان عددهم يفوق عدد نادي دهوك بأكثر من الضعف، وحدثت مشاجرة بين الطرفين بالدقيقة 94. كما حدثت مشاجرة بين جمهور الناديين خارج حدود الملعب أثناء وبعد المباراة، ولم تؤثر على سير المباراة.

- بلغت المنسق الأمني للتأكد من أعضاء نادي زاخو في المقصورة الرئيسية، وكذلك بلغت نادي زاخو، إلا أن جمهور نادي زاخو دخل أكثر من العدد المسموح، وهذه الحالات يتحملها أمن الملعب وأعضاء نادي زاخو، لأنهم مسؤولون عن الباب الرئيسي للمقصورة.

كما اطلعت اللجنة على تقرير المنسق الأمني الذي جاء فيه:

- إن المباراة بدون حضور الجماهير، إلا أن المنسق الإعلامي لنادي زاخو المدعو (علي حاجي)، وإداري وأعضاء زاخو، ادخلوا نحو 200 شخص إلى المقصورة الرئيسية، وبعد تسجيل هدف التعادل لنادي دهوك حدثت مشادة كلامية من قبل أعضاء نادي زاخو، وكلام مسيء وشتم رئيس نادي دهوك، وهجم عليه بالإجماع، خصوصاً رئيس رابطة نادي زاخو ومساعديه المدعوين (هومان كولي/ أحمد كولي)، وأصيب ثلاثة من إداري نادي دهوك، واثنان من أفراد الشرطة، واستطاع الأمن إخراج رئيس نادي دهوك (عبد الله جلال الدين مصطفى) إلى محل إقامته في الفندق، وقامت جماهير نادي زاخو بكسر كراسي (vip) وكسر الزجاج، والبصق على رئيس وأعضاء نادي دهوك وشتمهم.

كما اطلعت اللجنة على فيديوهات المباراة. وقامت اللجنة بإجراء تحقيقاتها ضمن الصلاحيات المخولة لها، وقد ثبت أن نادي زاخو قد خالف اللوائح الانضباطية، والسلوك الرياضي السليم، وإضافة لما ورد ذكره في تقرير مراقب والمنسق الأمني للمباراة، فإن إداريي نادي زاخو كل من (سردار محمد عثمان/ نشوان صالح حسين/ كرم هوار/ بلنه نجيب) كانوا سبباً في تفاقم الخلاف نتيجة تصرفاتهم وسلوكم غير المنضبط.

ولما تقدم قررت اللجنة:

1. معاقبة نادي زاخو بغرامة مالية قدرها (25,000,000) خمسة وعشرون مليون دينار عراقي استناداً لأحكام المادة (49-1-2-أ) من لائحة الانضباط والأخلاق للموسم الحالي.

2. حرمان إداريي فريق نادي زاخو كل من (سردار محمد عثمان/ نشوان صالح حسين/ كرم هوار/ بلند نجيب) من مرافقة الفريق إلى نهاية المرحلة الأولى من البطولة استناداً لأحكام المادة (46-3)، وبدلالة المادة (88) من اللائحة المذكورة آنفاً.

3. حرمان رئيس رابطة جماهير نادي زاخو ومساعده كل من (هومان كولي/ أحمد كولي) من مرافقة الفريق ودخولهم الملعب إلى نهاية المرحلة الأولى استناداً لأحكام المادة (88) من اللائحة المذكورة آنفاً.

4. حرمان المنسق الإعلامي لنادي زاخو (علي حاجي) من مرافقة فريقهم (ثلاث مباريات) استناداً لأحكام المادة (88) من اللائحة المذكورة آنفاً.

وأشارت إلى أن القرار صدر باتفاق الآراء قابلاً للاستئناف.

وفي سياق ذي صلة، ذكر الاتحاد في بيان آخر ورد لوكالة شفق نيوز، أن لجنة الانضباط اجتمعت لمناقشة الشكوى المقدمة من قبل نادي الكرخ الرياضي بموجب كتابهم ذي العدد 1-11-88 المؤرخ 27 كانون الأول/ ديسمبر 2026، والمتضمن (في مباراة ناديي الكرخ وأربيل ضمن الجولة 15، قام حارس مرمى فريق أربيل (كميل سعدي لطيف) حامل الرقم 34، بارتداء فانيلة تحمل شعار بطولة كأس العراق على الكم الأيمن، وأن المباراة المقامة ضمن دوري نجوم العراق).

ولما تقدم قررت اللجنة توجيه عقوبة الإنذار لحارس مرمى أربيل (كميل سعدي لطيف) استناداً لأحكام المادة (10-1-ه) من لائحة الانضباط والأخلاق للموسم الحالي، وصدر القرار باتفاق الآراء قابلاً للاستئناف، وفقاً للبيان.