18 وساماً ملوناً لأبطال البارالمبية العراقية في اليوم الخامس لبطولة غرب آسيا

شفق نيوز/ رفع اتحاد ألعاب القوى حصيلة بعثة اللجنة البارالمبية العراقية إلى 38 وساماً ملوناً، وذلك بعد أن أضاف لاعبوه أمس الأول 18 وساما ملوناً، تسعة منها ذهبية، في اليوم الخامس المنافسات بطولة غرب آسيا.

وقال المرافق الصحفي للوفد العراقي حسين الشمري، لوكالة شفق نيوز، إن "الأوسمة الذهبية كانت من نصيب كل من خضر عباس في فعالية رمي القرص، وإدريس سامي في فعالية 100م، ونادر إبراهيم في فعالية 400م، وجراح نصار في فعالية رمي القرص، ومحمد فهد وسامين في فعاليتيّ 100م و400م، وعلي مبارك في فعالية 400م، وحسين فاضل في فعالية رمي الرمح، وحسين حسن في فعالية رمي الثقل".

وأضاف "أما الأوسمة الفضية الستة فحصل عليها كل من علي مبارك في فعالية 100م، وشاكر محمود في فعاليتيّ 100م و400م، وأحمد غني في فعالية رمي القرص، وزهراء نجاح في فعالية رمي الثقل، ومحمد طالب في فعالية رمي الثقل".

وأشار إلى أن "الأوسمة البرونزية الثلاثة نالها كل من عبد الستار سلمان في فعالية 100م، وعباس حاتم في فعالية 400م، وكوفان حسن في فعالية رمي القرص".

فيما أكد نائب رئيس اتحاد ألعاب القوى ورئيس الوفد الحالي عدنان علي كمر، لوكالة شفق نيوز "نحن في غاية السعادة والسرور ولاعبونا ولاعباتنا يحصدون هذه الأوسمة الملونة التي تليق بهم".

وأضاف كمر "ما زالت فعاليات اتحادنا لم تنتهي بعد أي أن هناك سباقات أخرى ستجري ونتوقع أن نزيد غلتنا من الأوسمة الملونة كي نؤكد علو كعب اتحادنا في نيل أوسمة الفوز في الاستحقاقات الخارجية وهذا ما سنؤكده للجميع في بطولة غرب آسيا وهو بالتأكيد إنجاز كبير يحسب للجنة البارالمبية وإلى اتحادنا المثابرة وهو دليل على صحة سير ومنهجية عملنا في الاتحاد".

وحقق منتخب العراق لكرة السلة على الكراسي فوزاً مستحقاً على المنتخب البحريني بنتيجة 66-36 نقطة في المباراة التي جرت بينهما على ملعب نادي الثقة للمعاقين.

وقال أمين سر اتحاد كرة السلة على الكراسي ثامر مجيد، لوكالة شفق نيوز "الحمد لله أن منتخبنا عاد إلى سكة الانتصارات بعد خسارته أمام المنتخب السعودي ليحقق فوزاً ثميناً على منتخب البحرين".

وتابع "سيواصل منتخبنا حصد النتائج الإيجابية لا سيما أن طموحاتنا لن تتوقف إلا بنيل الوسام الذهبي وهو ليس ببعيد عن متناول أيدي لاعبينا وملاكنا التدريبي بعد أن شخصوا الأخطاء وسنحاول تجاوزها في المباريات المقبلة".

أما نائب رئيس اتحاد كرة الهدف للمكفوفين محمد هاشم، فقال لوكالة شفق نيوز "مبروك لمنتخبنا الفوز على منتخب الإمارات لعدم الأهلية 10-0 وعلى المنتخب السعودي 13-7 وسنعمل على تجاوز كل الأخطاء التي وقعنا فيها في مباراتنا أمام الأردن التي خسرناها بنتيجة ثقيلة وسنعمل على تعويضها في المباريات المقبلة".