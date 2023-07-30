18 لاعبة يمثلّن منتخب ركبي العراق في بطولتيّ آسيا والعرب

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للركبي، يوم الأحد، مشاركة 18 لاعبة لتمثيل المنتخب النسوي استعداداً لاستحقاقيّ آسيا والعرب في السعودية وقطر.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن تشكيلة المنتخب ضمّت، زينة مهند، ورسل عبد الله، وآيات مكي، وبلسم أسعد، ورانيا جاسم، وهديل فاضل، وغسق عماد، وآمنة هلال، وهالة أحمد، وغفران صديق، وزهراء علي، وأميرة لعيبي، وسحر هارون، ورويدة فالح، وهاجر محمد، وآية مالك، وصابرين وليد، وريام صباح.

يذكر أن منتخب العراق النسوي للركبي سيشارك في بطولتين دوليتين هي بطولة آسيا في شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة، والثانية بطولة العرب المقررة في المملكة العربية السعودية مطلع العام المقبل.