16 نادياً يتنافسون في دوري الكرة الطائرة الممتاز

شفق نيوز- بغداد

حدد الاتحاد العراقي للكرة الطائرة، يوم الخميس، موعد انطلاق الدوري الممتاز للموسم 2025-2026 ، في الرابع من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل بمشاركة 16 نادياً تتوزع مواجهاتهم في محافظات بغداد وكركوك وأربيل والنجف.

وقال رئيس الاتحاد حبيب علي لاوندي، لوكالة شفق نيوز، إن "المنافسات ستقام في أربع محافظات حيث سيستضيف نادي سولاف في محافظة كركوك لقاءات المجموعة الأولى التي تضم أندية، سولاف، وغاز الجنوب، والمقدادية، وحديثة".

وأضاف: "أما المجموعة الثانية فتجري مبارياتها في أربيل وتضم أندية، أربيل، ونينوى، والأهوار والحبانية، وفي بغداد يتولى نادي الصناعة استضافة مواجهات المجموعة الثالثة التي تضم أندية، الصناعة، ومصافي الشمال، والنعمانية، ومصافي الوسط، بينما يحتضن نادي الكوفة بمحافظة النجف، منافسات المجموعة الرابعة والتي تضم أندية، الكوفة، والبيشمركة، والدغارة، وهيت".

وبين أن "موعد مباراة كأس السوبر سيكون في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل وتجمع بين بطل الدوري السابق مصافي الشمال وبطل كأس السوبر غاز الجنوب".