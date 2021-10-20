16 مواجهة في قرعة دور الـ32 من بطولة كأس العراق

شفق نيوز/ اجرت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم العراقي، يوم الاربعاء، قرعة دور الـ32 من بطولة كأس العراق واسفرت عن اجراء 16 مباراة.

ووفق نتائج القرعة، سيلتقي فريق ديالى مع سامراء، والكهرباء مع الدجيل، وزاخو مع الطلبة، وأمانة بغداد مع سوق الشيوخ، وكربلاء مع النجف، والجوية مع نفط ميسان، ونوروز مع النفط، والميناء مع الكرخ، والشرطة مع الصوفية، وأربيل مع الرمادي، والزوراء مع الصناعات الكهربائية، والقاسم مع يشمرگة السليمانية، والمثنى مع نفط البصرة، ومصافي الجنوب مع الصناعة، والصليخ مع الجنسية، والديوانية مع نفط الوسط.

وكانت لجنة المسابقات في الاتحادِ العراقي لكرة القدم دعت ممثلي أندية الدوري الممتاز وأندية الدرجتين الأولى والثانية، الـ12 المتأهلة للدور الـ 32 من بطولة الكأس للموسم 2021-2022 إلى حضور إجراء القرعة الخاصة بالبطولة التي اقيمت في قاعة اتحاد الكرة اليوم الأربعاء في الساعة الثانية عشرة ظهراً.