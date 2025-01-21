15 دقيقة تأخير تكلف نفط الوسط خسارة مباراة وغرامة مالية ثقيلة

شفق نيوز/ اعتبرت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم، نادي نفط الوسط خاسراً أمام نادي ميسان ضمن الدوري الممتاز بسبب عدم حضوره للمباراة.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "لجنة الانضباط اجتمعت، أمس الاثنين، في مقر الاتحاد لمناقشة تقرير مراقب مباراة ناديي ميسان ونفط الوسط ضمن الدوري الممتاز للموسم الحالي في مباراتهم التي جرت بتاريخ 10/1/2025 على ملعب المجر".

وأضاف البيان، أن "تقرير الحكم ذكر أنه بسبب عدم حضور نادي نفط الوسط، وبعد إعطاء مهلة (15) دقيقة، تم إنهاء المباراة عند الساعة 2:15، علماً أن نادي ميسان وطاقم الحكام والمسؤولين كانوا موجودين، وكذلك قوة أمن الملاعب، وسيارة الإسعاف كانت متواجدة أيضاً".

ووفقاً للبيان فإن اللجنة قررت اعتبار نادي نفط الوسط خاسراً (0-3) أمام نادي ميسان، مع غرامةٍ ماليةٍ قدرها خمسة ملايين دينار استناداً لأحكام المادةِ 59، وبدلالةِ المادة 167/2 من لائحة الانضباط والأخلاق للموسم 2024/2025".

وأشار البيان، إلى أن "القرار صدر باتفاق الآراء وهو قابل للاستئناف".