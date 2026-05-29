14 آب موعد انطلاق دوري نجوم العراق للموسم 2026-2027

أعلن رئيس لجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم، محمد عرب، يوم الجمعة، أن دوري نجوم العراق للموسم 2026-2027 سينطلق منتصف شهر آب/ أغسطس المقبل، بالتزامن مع بطولة "كأس السوبر"، فيما أكد أنه سيتم تجهيز الحكام بمنظومة "فار" على مستوى عالٍ في الموسم المقبل.

وقال عرب لوكالة شفق نيوز، إن الاتحاد حدد بالضبط موعد انطلاق دوري نجوم العراقي للموسم المقبل في 14 آب/ أغسطس 2026 بمشاركة 20 نادياً.

وأشار إلى أن استحداث "بطولة كأس السوبر العراقي" والتي ستقام بمشاركة الأندية الأربعة الأولى من دوري نجوم العراق للموسم الحالي، وهي بطل الدوري فريق القوة الجوية مع صاحب المركز الرابع الزوراء، فيما يلتقي الوصيف الشرطة مع صاحب المركز الثالث أربيل.

وأشار إلى أن مباريات دوري النجوم ستكون ثابتة خلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع وتسير حسب المنهاج الذي ستضعه لجنة المسابقات.